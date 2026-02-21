Ричмонд
В Омске приготовили 2036 тыквенных оладий для нового рекорда России

Масленичное гулянье в Крутой Горке собрало сотни гостей и установило новый рекорд.

Источник: Om1 Омск

В микрорайоне Крутая Горка 21 февраля был установлен гастрономический рекорд на празднике «БЛИН КРУТОгорский». Во время народных гуляний, которые прошли на площади у ДК им. Часницкого, было приготовлено 2036 тыквенных оладий. Официальный представитель Гастрономической книги рекордов России Юлия Литвиненко зафиксировала этот рекорд. Для его достижения использовали 123 кг тыквы.

Рекорд был установлен в рамках Года единства народов России и в честь нового статуса Омска как Культурной столицы России.

На празднике работали интерактивные площадки, аттракционы и тематические фотозоны. В завершение всех ждал массовый хоровод с артистами и сожжение чучела Масленицы.