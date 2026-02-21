В Омске приготовили 2036 тыквенных оладий для нового рекорда России

В микрорайоне Крутая Горка 21 февраля был установлен гастрономический рекорд на празднике «БЛИН КРУТОгорский». Во время народных гуляний, которые прошли на площади у ДК им. Часницкого, было приготовлено 2036 тыквенных оладий. Официальный представитель Гастрономической книги рекордов России Юлия Литвиненко зафиксировала этот рекорд. Для его достижения использовали 123 кг тыквы.