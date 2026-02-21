Летний лед в Арктике может сохраниться и после 2050 года

«Когда летом не будет льда в Арктике? Это знаковый вопрос для океанологов. Есть разные прогнозы, разные модели. Мы по-прежнему, если честно говорить, плохо понимаем процессы. Когда пошло сокращение льда в начале 2010-х годов, были прогнозы, что к 2025 году это настанет. Не настало. Были прогнозы, что к 2030 году — не настанет. Сейчас говорят, что к 2050 году, но это больше похоже на гадание, честно говоря, чем на достоверные оценки», — сказал Осадчиев.