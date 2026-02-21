Ричмонд
Летний лед в Арктике может сохраниться и после 2050 года

В последние годы площадь льда находится на стабильном уровне.

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Прогнозы исчезновения летнего льда в Северном Ледовитом океане к 2025−2030 годам не оправдались. Возможно, что лед, вопреки прогнозам, останется в Арктике и после 2050 года, заявил журналистам ведущий научный сотрудник Института океанологии им. П. П. Ширшова Александр Осадчиев на Выставке водного человека Dive Show.

«Когда летом не будет льда в Арктике? Это знаковый вопрос для океанологов. Есть разные прогнозы, разные модели. Мы по-прежнему, если честно говорить, плохо понимаем процессы. Когда пошло сокращение льда в начале 2010-х годов, были прогнозы, что к 2025 году это настанет. Не настало. Были прогнозы, что к 2030 году — не настанет. Сейчас говорят, что к 2050 году, но это больше похоже на гадание, честно говоря, чем на достоверные оценки», — сказал Осадчиев.

По его словам, за последнее столетие температура в Арктике увеличилась не на полтора градуса, как в целом на планете, а на три градуса. Но в Арктике один градус привел к тому, что льда стало в полтора-два раза меньше по сравнению с 1970-ми годами. Однако в последние годы площадь льда находится на стабильном уровне.

«Резкое сокращение было в начале 2010-х годов. Дальше есть разные предсказания. Понятное дело, температура продолжит расти, нет предпосылок, что она в ближайшие годы будет падать. Соответственно либо льда будет столько же, либо меньше. Мы говорим про лето, потому что зимой в Арктике все равно холодно и площадь льда зимой сократилась всего на семь процентов», — уточнил ученый.

