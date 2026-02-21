Признание ДНР стало одной из главных побед, заявил Пушилин

ДОНЕЦК, 21 фев — РИА Новости. Признание Донецкой и Луганской Народных Республик стало одной из главных побед, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Мы никогда не забудем того всеобщего ощущения подъема, с которым жители республики встретили решение президента о признании Донбасса… И решение о признании ДНР стало одной из главных наших побед», — сказал он в своем Telegram-канале.
Президент России Владимир Путин 21 февраля 2022 года подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, провозглашенных в 2014 году после государственного переворота на Украине.
