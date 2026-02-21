СК возбудил уголовное дело после ДТП с тремя погибшими в Ростове

В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело по факту смертельной аварии, в которой погибли три человека. Трагедия произошла утром 21 февраля в Ворошиловском районе города. Об этом сообщили в ростовском Следкоме.
По данным следствия, за рулем легковушки находился сотрудник полиции, который в тот момент был не при исполнении. В машине кроме него ехали еще четыре пассажира. Водитель не справился с управлением и врезался в опору линии электропередачи. Удар оказался смертельным для трех человек, включая самого полицейского. Еще двоих пассажиров с травмами доставили в больницу.
Следователи и криминалисты работают на месте происшествия. Они опрашивают очевидцев и выясняют все обстоятельства случившегося. Уже назначены необходимые судебные экспертизы.
— Расследование уголовного дела продолжается, его ход и результаты поставлены на контроль в следственном управлении, — сказано в сообщении.
