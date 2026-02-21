СК возбудил уголовное дело после ДТП с тремя погибшими в Ростове

По данным следствия, за рулем легковушки находился сотрудник полиции, который в тот момент был не при исполнении. В машине кроме него ехали еще четыре пассажира. Водитель не справился с управлением и врезался в опору линии электропередачи. Удар оказался смертельным для трех человек, включая самого полицейского. Еще двоих пассажиров с травмами доставили в больницу.