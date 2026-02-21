Аферисты превращают айфоны россиян в кирпичи через поддельные VPN

Владельцы iPhone в России столкнулись с новой мошеннической схемой, которая приводит к полной блокировке устройств. Аферисты пользуются ситуацией с перебоями в работе мессенджеров и предлагают людям бесплатные VPN-сервисы, которые превращают смартфоны в «кирпичи», пишет Telegram-канал Shot (18+).
По информации источника, злоумышленники размещают в App Store приложения, которые маскируются под инструменты для обхода блокировок. Пользователи, желая восстановить доступ к привычным сервисам, скачивают такой VPN и активируют его. Во время настройки программа запрашивает разрешение на добавление сетевых конфигураций, а также просит ввести пароль от самого телефона. Жертвы выполняют эти требования, не подозревая об опасности.
Первые несколько дней приложение действительно работает и позволяет заходить на заблокированные ресурсы. Но как только человек отключает VPN, происходит неприятный сюрприз. На электронную почту, привязанную к Apple ID, приходит уведомление о том, что iPhone заблокирован. Чтобы вернуть устройство к жизни, мошенники требуют перевести им 100 тысяч рублей.
Главная проблема заключается в том, что после отключения сервиса гаджет полностью перестает функционировать. На экране постоянно появляется окно для ввода данных аутентификации. Это пароль от серверов VPN, который известен только преступникам. Перезагрузка или нажатие на все кнопки не помогают восстановить работу смартфона — он превращается в бесполезный «кирпич». Эксперты рекомендуют крайне осторожно относиться к любым предложениям установить сомнительное программное обеспечение и внимательно изучать запрашиваемые приложениями разрешения.