В Москве прошла акция в честь Дня признания ДНР и ЛНР

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Более 400 активистов «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР) и Волонтерской Роты прошли торжественным шествием с флагами России и ДНР в День признания независимости Донецкой и Луганской Народных Республик на площади ДНР в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
«Сегодня, 21 февраля, День признания независимости Донецкой и Луганской Народных Республик. На площади Донецкой Народной Республики в Москве, напротив американского посольства, мы хотим заявить, Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика навсегда вошли в состав Российской Федерации. Это наши люди. И мы их будем всегда защищать. Мы сделаем все, чтобы у людей было прекрасное будущее», — сказал председатель МГЕР Антон Демидов.
После шествия участники акции развернули на площади масштабные флаги России и ДНР, скандируя лозунг: «Донбасс, Россия — навсегда».
«Для нас день признания республик Донбасса — это было не признание во имя признания. Мы понимали, что это признание со стороны России во имя спасения мирных людей. Поэтому этот день для нас, конечно, навсегда останется в памяти судьбоносным днем. Это также день, который объединил всю Россию, всех воинов, всех лучших людей, которые пошли защищать рубежи своей Родины, которые сегодня в волонтерских движениях помогают фронту и тылу», — отметила руководитель представительства ДНР в Москве Ольга Макеева.
Как рассказали в пресс-службе МГЕР, на площади ЛНР прошла аналогичная акция: более 200 активистов МГЕР и Волонтерской Роты прошли шествием и развернули флаги Российской Федерации и Луганской Народной Республики.
«День признания независимости Донецкой и Луганской Народных Республик стал важным историческим событием. Для нас важно сохранять историческую правду и передавать её следующим поколениям. Участие молодых людей в подобных акциях — это осознанная гражданская позиция и знак солидарности с жителями Донбасса», — отметил заместитель председателя и руководитель московского отделения МГЕР Александр Лебедев.