Россия и МАГАТЭ обсуждают режим тишины для ремонта на Запорожской АЭС

По словам Лихачева, 10 февраля ВСУ обстреляли не только ЛЭП, но и открытое распределительное устройство Запорожской ТЭС, а также тепловой коллектор, который обеспечивал отопление Энергодара. «И если подачу тепла мы восстановили быстро — в течение дня, то возобновление энергоснабжения по поврежденной линии в сложившихся условиях невозможно», — сказал глава Росатома в интервью отраслевой газете «Страна Росатом» (цитата по ТАСС).