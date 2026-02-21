В Донецке на Масленицу прошел масштабный кулачный бой

«В преддверии Великого поста молодежь Донецка выступила с инициативой провести празднование Великой Масленицы. Сегодня у нас представлены интерактивные площадки — эстафеты, перетягивание каната. Самым главным событием и завершением этого мероприятия будут самые массовые кулачные бои от профессиональных спортсменов спортивного клуба “Сила Донбасса”. Они смогут посоревноваться, какая же команда окажется сильнее», — сказал Гасанов.