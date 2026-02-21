Ричмонд
За загрязнение почв воронежское предприятие заплатит полтора миллиона

ООО «Россошанские Коммунальные Системы» спускало сточные воды в реку Сухая Россошь.

Арбитражный суд Воронежской области обязал предприятие из Россоши выплатить полтора миллиона рублей за загрязнение почв. Об этом сообщает пресс-служба управления Росприроднадзора по региону.

Эта история началась еще в 2021 году, когда выяснилось, что сточные воды с очистных сооружений ООО «Россошанские Коммунальные Системы» попадали на рельеф в водоохранной зоне реки Сухая Россошь через ливневую систему.

Суд поддержал позицию Росприроднадзора и обязал предприятие, которое долгое время пытались уйти от ответственности, компенсировать ущерб почвам.