За загрязнение почв воронежское предприятие заплатит полтора миллиона

Арбитражный суд Воронежской области обязал предприятие из Россоши выплатить полтора миллиона рублей за загрязнение почв. Об этом сообщает пресс-служба управления Росприроднадзора по региону.
Эта история началась еще в 2021 году, когда выяснилось, что сточные воды с очистных сооружений ООО «Россошанские Коммунальные Системы» попадали на рельеф в водоохранной зоне реки Сухая Россошь через ливневую систему.
Суд поддержал позицию Росприроднадзора и обязал предприятие, которое долгое время пытались уйти от ответственности, компенсировать ущерб почвам.