Эксперт объяснил рекордное число лосей в Подмосковье

Биолог Федоров: лоси в Подмосковье выходят к населенным пунктам в поисках корма.

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Фрагментация лесных массивов и нехватка привычных мест обитания вынуждают рекордное за последние десятилетия число подмосковных лосей выходить к населенным пунктам в поисках корма, сообщил РИА Новости кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.

Ранее биолог рассказал РИА Новости, что численность лосей в Московской области оценивается более чем в 15 000 особей, что является рекордом за последние 20 лет.

«Площадь, занятая видом, стала значительно меньше. Основные причины — антропогенное воздействие вследствие прокладки новых автомагистралей и хозяйственное освоение лесных территорий, на которых для лося не осталось мест обитания», — сказал эксперт.

Он отметил, что на жизнь животных в целом повлияло увеличение автомобильного движения.

«Среди других причин — естественный прирост популяции, что требует расширения ареала обитания, а также ограничение охоты вблизи населенных пунктов. Также нужно брать в расчет продолжающиеся урбанизацию и фрагментацию лесных массивов», — добавил Федоров.

По его словам, молодые лоси активно ищут новые территории, выходя к населенным пунктам в поисках пищи. Биолог обратил внимание, что их привлекает техническая соль, используемая для зимней посыпки дорог.