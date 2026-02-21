Эксперт объяснил рекордное число лосей в Подмосковье

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Фрагментация лесных массивов и нехватка привычных мест обитания вынуждают рекордное за последние десятилетия число подмосковных лосей выходить к населенным пунктам в поисках корма, сообщил РИА Новости кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.
Ранее биолог рассказал РИА Новости, что численность лосей в Московской области оценивается более чем в 15 000 особей, что является рекордом за последние 20 лет.
«Площадь, занятая видом, стала значительно меньше. Основные причины — антропогенное воздействие вследствие прокладки новых автомагистралей и хозяйственное освоение лесных территорий, на которых для лося не осталось мест обитания», — сказал эксперт.
Он отметил, что на жизнь животных в целом повлияло увеличение автомобильного движения.
«Среди других причин — естественный прирост популяции, что требует расширения ареала обитания, а также ограничение охоты вблизи населенных пунктов. Также нужно брать в расчет продолжающиеся урбанизацию и фрагментацию лесных массивов», — добавил Федоров.
По его словам, молодые лоси активно ищут новые территории, выходя к населенным пунктам в поисках пищи. Биолог обратил внимание, что их привлекает техническая соль, используемая для зимней посыпки дорог.