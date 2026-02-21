В Москве объявили желтый уровень погодной опасности 22 и 23 февраля

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Предупреждение желтого уровня из-за ветра и гололедицы действует в Москве и Подмосковье в воскресенье и понедельник, следует из данных прогностической карты Гидрометцентра.
«Период предупреждения с 09.00 мск 22 февраля до 21.00 мск 22 февраля. Днем 22 февраля ожидаются порывы юго-западного ветра до 15 метров в секунду», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Добавляется, что предупреждение о гололедице действует до 21.00 мск понедельника. На отдельных участках дорог сохранятся изморозевые отложения.