На 23 февраля в Ростовской области прогнозируют магнитные бури

В День защитника Отечества метеозависимые жители Ростовской области могут почувствовать ухудшение самочувствия, так как на регион обрушатся магнитные бури. Об этом говорится на сайте time.in.
Как следует из прогноза, накануне праздника геомагнитная обстановка будет спокойной. Лишь вечером 22 февраля с 21:00 до полуночи ожидаются небольшие возмущения. Уже ночью и в течение всего дня 23 февраля в области начнет бушевать слабая геомагнитная буря.
В это время метеозависимые люди могут жаловаться на головные боли, бессонницу и другие неприятные симптомы.
