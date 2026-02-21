На 23 февраля в Ростовской области прогнозируют магнитные бури

Как следует из прогноза, накануне праздника геомагнитная обстановка будет спокойной. Лишь вечером 22 февраля с 21:00 до полуночи ожидаются небольшие возмущения. Уже ночью и в течение всего дня 23 февраля в области начнет бушевать слабая геомагнитная буря.