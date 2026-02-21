Ричмонд
Заработок в 300 тысяч рублей: уфимцам предложили ряд заманчивых вакансий

В Уфе предлагают работу с зарплатой в 300 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Мэрия Уфы опубликовала подборку вакансий с высоким доходом в рамках регионального проекта «Образование для рынка труда», входящего в нацпроект «Кадры». Его главная цель — вовлечь в экономику специалистов под конкретные запросы работодателей.

Среди предложений:

— ведущий инженер РЗА и АСУ ТП (наладчик) — ООО «Электрощит-Уфа» — зарплата: от 150 до 300 тысяч рублей;

— электромонтажник — ООО «Автострой» — зарплата: от 130 тысяч рублей;

— инженер КИПиА — ООО НПО «Геопром» — до 105 тысяч рублей;

— инженер-технолог производства конвейерной ленты — ООО «Технодизель» — от 100 до 150 тысяч рублей;

— руководитель группы — ООО «Галактика» — от 100 тысяч рублей;

— ведущий инженер-проектировщик (ИТСО) — ООО «Сиб Мир» — от 100 до 120 тысяч рублей.

