Волгоградец за 9 секунд покорил масленичный столб в ЦПКиО

Отважный волгоградец сумел забраться на вершину 5-метрового столба в Центральном парке культуры и отдыха всего за девять секунд.
Молодого человека удостоили звание «Царь столба» и вручили подарок — сертификат на бесплатный сет ужина на двоих.
У остальных волгоградцев еще остался шанс перекрыть его рекорд — аттракцион можно будет покорить и 22 февраля, когда в парке продолжат праздновать Масленицу. Народные гуляния стартуют в полдень с выставки масленичных кукол и ярмарки волгоградских умельцев.
Завершится праздник сжиганием 10-метрового чучела в 17:00.