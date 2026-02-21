Ричмонд
Волгоградец за 9 секунд покорил масленичный столб в ЦПКиО

У других желающих еще остался шанс перекрыть его рекорд — 22 февраля в парке продолжат праздновать Масленицу.

Источник: ЦПКиО

Отважный волгоградец сумел забраться на вершину 5-метрового столба в Центральном парке культуры и отдыха всего за девять секунд.

Молодого человека удостоили звание «Царь столба» и вручили подарок — сертификат на бесплатный сет ужина на двоих.

У остальных волгоградцев еще остался шанс перекрыть его рекорд — аттракцион можно будет покорить и 22 февраля, когда в парке продолжат праздновать Масленицу. Народные гуляния стартуют в полдень с выставки масленичных кукол и ярмарки волгоградских умельцев.

Завершится праздник сжиганием 10-метрового чучела в 17:00.