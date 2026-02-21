Волгоградец за 9 секунд покорил масленичный столб в ЦПКиО

У остальных волгоградцев еще остался шанс перекрыть его рекорд — аттракцион можно будет покорить и 22 февраля, когда в парке продолжат праздновать Масленицу. Народные гуляния стартуют в полдень с выставки масленичных кукол и ярмарки волгоградских умельцев.