Бывший нижегородский сенатор споёт с Шаманом на НТВ в честь 23 февраля

Александр Вайнберг, с 2011 года и до января 2026 года представлявший Нижегородскую область в Совете Федерации, вечером 22 февраля споёт с Шаманом и лидером группы «Любэ» Николаем Расторгуевым в эфире НТВ, в «Квартирнике у Маргулиса» (16+), посвящённом предстоящему Дню защитника Отечества.
Об этом сообщает НТВ, публикуя видеофрагменты будущей программы. Судя по ролику, прозвучат песни Александра Вайнберга «4 ноября», «Дайте вашим детям наши имена» и «Минута молчания». Последняя песню написана специально к фильму «В списках не значился» (12+). В программе также участвует актёр и глава российского Союза театральных деятелей Владимир Машков.
Вайнберг в 1990—19994 годах играл и пел в группе «Любэ» и всю жизнь дружит с её создателем Николаем Расторгуевым.
Ранее, 28 января, Александр Вайнберг по собственному желанию сложил полномочия сенатора от Нижегородской области, заявив, что планирует отправиться на СВО. 2 февраля 2026 года ему исполнилось 65 лет.
Кто сменит Александра Вайнберга в кресле сенатора от регионального парламента, планировалось решить в феврале.