Бывший нижегородский сенатор споёт с Шаманом на НТВ в честь 23 февраля

Александр Вайнберг, с 2011 года и до января 2026 года представлявший Нижегородскую область в Совете Федерации, вечером 22 февраля споёт с Шаманом и лидером группы «Любэ» Николаем Расторгуевым в эфире НТВ, в «Квартирнике у Маргулиса» (16+), посвящённом предстоящему Дню защитника Отечества.