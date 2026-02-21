Ричмонд
Радий Хабиров признался, чему он очень рад

Глава Башкирии посетил тренировки юных спортсменов во Дворце борьбы.

Источник: Соцсети

Радий Хабиров сегодня посетил тренировки юных борцов в уфимском Дворце борьбы. Глава Башкирии поздравил юных спортсменов и их тренеров с наступающим Днём защитника Отечества.

«Скажу откровенно — душа радуется. Только представьте, в моменте 2 тысячи девчонок и мальчишек занимаются здесь 15 видами спорта! В этом главная миссия нашего центра — делать спорт доступным для детей. Понимаю, что таких объектов в республике не хватает. Но мы продолжаем работу — впереди у нас запланировано строительство целого ряда спортивных комплексов. Считаю, что каждый отец обязательно должен приобщить своего ребёнка к спорту. Это очень поможет в жизни, когда дети повзрослеют, сделает их сильными, стойкими, способными преодолевать самые разные невзгоды», — написал Радий Хабиров в своих соцсетях.