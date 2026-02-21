«Признание мирового уровня»: Сибаю присвоили статус «Всемирного ремесленного города»

К этому результату, по словам Болычевой, шли целенаправленно. Еще в сентябре 2025 года на форуме «Зауралье» делегация Всемирного ремесленного совета во главе с президентом Саадом Аль-Каддуми посетила производственные площадки Сибая. В учебно-производственном предприятии «Артель» эксперты увидели, как мастера-камнерезы создают произведения искусства из уральских минералов, и оценили уникальность башкирской школы обработки камня и национальных украшений.