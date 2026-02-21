В Петербурге температура приближается к нулю впервые за 54 дня

С. -ПЕТЕРБУРГ, 21 фев — РИА Новости. Температура в Санкт-Петербурге приближается к нулю градусов впервые за 54 дня, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
Леус опубликовал в своем Telegram-канале скриншот с данными Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, согласно которому в Петербурге минус 0,3 градуса.
«Санкт-Петербург в нескольких десятых градуса от первой в нынешнем году оттепели — последний раз положительные температуры на городской метеостанции наблюдались 28 декабря 2025 года, и этот непрерывный безоттепельный период, продолжающийся уже 54 дня, вот-вот может прерваться», — написал синоптик.
При этом в воскресенье в Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности, обозначающий потенциально опасную погоду, в связи с ожидающимся снегопадом и усилением ветра, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. Ожидается, что порывы ветра в прибрежных районах города будут достигать 15−17 метров в секунду.