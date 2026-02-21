В Петербурге температура приближается к нулю впервые за 54 дня

«Санкт-Петербург в нескольких десятых градуса от первой в нынешнем году оттепели — последний раз положительные температуры на городской метеостанции наблюдались 28 декабря 2025 года, и этот непрерывный безоттепельный период, продолжающийся уже 54 дня, вот-вот может прерваться», — написал синоптик.