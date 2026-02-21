В Анапе нашли старые выбросы мазута

«В Анапе убирают старые выбросы мазута, которые подняло со дна прибрежной части моря сильным штормом. Их обнаружили во время ежедневного мониторинга береговой полосы на трех участках от центрального пляжа Анапы до пляжа “Тортуга” села Витязево», — говорится в сообщении.
На месте организовали работы по уборке, в них участвуют представители ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, Кубань-СПАС, администрации Анапы, а также жители курорта. Отмечается, что в течение дня собрали 98 мешков штормового мусора и фрагментов нефтепродуктов.
«Также уборку организовали в поселке Веселовка Темрюкского района. Небольшие фрагменты нефтепродуктов убирают сотрудники Кубань-СПАС и волонтеры», — добавили в оперштабе.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, в ходе ликвидации последствий было очищено более 3 тысяч километров береговой линии.