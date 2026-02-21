Симоньян рассказала о фестивале «RТ. Док: Время наших героев»

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Международный фестиваль «RТ. Док: Время наших героев» многим открывает глаза на правду о спецоперации, заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
«Это потрясающий совершенно проект, который открывает глаза на правду людям в огромном количестве стран, в том числе в странах НАТО, людям, которые иначе никогда не могли бы себе представить, что на самом деле происходит на СВО и что из себя на самом деле представляет так называемая война на Украине», — отметила она.
В своем видеообращении Симоньян выразила благодарность бойцам.
«Я хочу низко поклониться и поблагодарить в первую очередь всех героев наших фильмов, людей, которые бьются, сражаются там», — сказала главный редактор.
Нынешний фестиваль стал уже четвертым, он стартовал в Национальном центре «Россия» в пятницу. В программу вошли 38 фильмов известных российских и зарубежных авторов, в том числе сотрудников РИА Новости, RT, Первого канала, «России 1», НТВ, телеканала «360», а также независимых документалистов.
Церемония закрытия состоится 23 февраля в 17.30 мск. Она будет совмещена с праздничным концертом ко Дню защитника Отечества, организованным совместно с наццентром.