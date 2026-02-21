Годовая инфляция на Дону превысила среднероссийский уровень

В Ростовской области годовая инфляция в январе 2026 года составила 6,21%, превысив общероссийский показатель в 6%. За месяц цены выросли на 1,48%, сообщили в региональном отделении Банка России.
Больше всего подорожали услуги и продукты, меньше — непродовольственные товары. Из-за морозов и роста тарифов на ЖКУ выросли затраты тепличных хозяйств, что отразилось на ценах на огурцы, помидоры и другую плодоовощную продукцию. Однако в целом за год овощи и фрукты подешевели почти на 2%.
Из-за повышения НДС с 1 января подорожали телевизоры, печатные издания, новые и подержанные иномарки. При этом смартфоны, планшеты, смарт-часы и бытовая техника, наоборот, стали доступнее благодаря укреплению рубля и низкому спросу после праздников.
