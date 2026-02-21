Позор спецслужб Молдовы и Украины: «Киллеры», задержанные в Кишинёве, готовили покушение с оружием с холостыми патронами

Блогер Анатолий Шарий написал пост в соцсетях:
Предотвращено 26-е покушение Кремля на подлизу Офиса Президента по фамилии Гордон.
Прокуратура дала видео задержания и оружия киллеров.
Убить гениального журналиста, который перестал заниматься журналистикой лет 17 назад, хотели из этого пистолета.
Я же все верно вижу? Это ZORAKI MOD 92 cal 9 mm P.A.K., правда?
Знаете, что это? Турецкий пистолет производства компании Atak Arms.
Предназначен пистолет для стрельбы холостыми патронами.
От боевых его просто разорвет.
Светоча украинской журналистики хотели убить холостым патроном. Он, наверное, должен был обосраться до смерти от холостого выстрела.
Для чего Киев постоянно выдумывает такое?
Все громкие «предотвращенные покушения» шли аккуратно за разоблачениями окружения Зеленского. Можете сами проверить.
Они «забивают сигнал», клоуны.