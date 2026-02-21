В ГД внесли законопроект о выезде детей трудовых мигрантов по достижении 18 лет

Согласно документу, после достижения совершеннолетия дети трудовых мигрантов могут остаться в стране, если они внесут авансовый платеж и оформят патент. Дети до 18 лет смогут оставаться в России только на время действия разрешения на работу их родителя, а также при условии, что трудовой мигрант вносит фиксированный авансовый платеж по НДФЛ на себя и на каждого ребенка.