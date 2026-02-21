«255 лет — таков общий семейный стаж»: в Башкирии живет династия экскурсоводов

Сегодня, 21 февраля, в Международный день экскурсовода глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о семье, чей общий трудовой стаж в профессии перевалил за четверть тысячелетия — 255 лет.
Основатель династии Борис Павлович Бельтенев, профессор Санкт-Петербургского университета, водил экскурсии по Эрмитажу, Русскому музею и Петербургу. Его супруга Ольга Ефимовна, выпускница Мариинской гимназии и Бестужевских курсов, работала в Смольном.
Их сын Ефим Борисович, главный геолог в Хабаровском крае, совмещал работу с экскурсиями и экспедициями. Дочь Елизавета Борисовна с мужем приехала на Урал старшим геофизиком Башкирского геологического управления и проводила беседы-экскурсии об истории, природе, искусстве и мифах.
Обе ее дочери, Ольга Викторовна Косарева и Ирина Викторовна Ахметшина, продолжили традицию. Ольга Косарева, педагог Уфимского училища искусств, знакомила студентов-музыкантов с культурным наследием. Ее супруг Александр Косарев, вулканолог, организовывал экскурсии для ученых со всего мира. Дочь Елена Косарева, руководитель ансамбля «Апрель», во время конкурсных поездок показывает детям новые города.
Ирина Ахметшина — наставник и член жюри конкурса «Уфа-туристическая». С институтских лет она водила экскурсии по Пушкину, Павловску, Ленинграду, Эрмитажу для иностранцев и студентов. С 1980-х читала лекции об искусстве и разрабатывала турмаршруты. Ее дети, Булат и Алла, тоже в профессии. Булат Ахметшин, кандидат химических наук, создает профориентационные экскурсии в УУНиТ. Алла Ахметшина — кандидат филологических наук, директор Центра гостеприимства УУНиТ, эксперт по аттестации гидов при Минпредпринимательства Башкирии, разработчик туров и методик подготовки экскурсоводов.
Хабиров поздравил династию и всех экскурсоводов с праздником и пригласил жителей и гостей путешествовать по республике. Сейчас, по его словам, в Башкирии разработано более 700 маршрутов — от научных и промышленных до горных, пеших и сплавных. В федеральном реестре экскурсоводов значатся 99 аттестованных специалистов региона.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.