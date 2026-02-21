«255 лет — таков общий семейный стаж»: в Башкирии живет династия экскурсоводов

Ирина Ахметшина — наставник и член жюри конкурса «Уфа-туристическая». С институтских лет она водила экскурсии по Пушкину, Павловску, Ленинграду, Эрмитажу для иностранцев и студентов. С 1980-х читала лекции об искусстве и разрабатывала турмаршруты. Ее дети, Булат и Алла, тоже в профессии. Булат Ахметшин, кандидат химических наук, создает профориентационные экскурсии в УУНиТ. Алла Ахметшина — кандидат филологических наук, директор Центра гостеприимства УУНиТ, эксперт по аттестации гидов при Минпредпринимательства Башкирии, разработчик туров и методик подготовки экскурсоводов.