Внесенный в Госдуму проект уточняет условия аннулирования ВНЖ для мигрантов

«Законопроектом также предлагается уточнение основания для аннулирования (отказа в выдаче) разрешения на временное проживание (вида на жительство): в случае если в отчетном году иностранный гражданин осуществлял трудовую (предпринимательскую) деятельность менее десяти месяцев и (или) получил при этом сумму доходов от указанной деятельности или сумму доходов от деятельности инвестиционного и управленческого характера в размере менее умноженного на региональный коэффициент прожиточного минимума в расчете на себя и каждого члена семьи, находящегося в Российской Федерации на его иждивении», — сообщается в пояснительной записке к проекту.