Внесенный в Госдуму проект уточняет условия аннулирования ВНЖ для мигрантов

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается аннулировать ВНЖ или РВП мигрантов, которые работали менее 10 месяцев в течение года со дня их выдачи, документ доступен в думской электронной базе.
«Законопроектом также предлагается уточнение основания для аннулирования (отказа в выдаче) разрешения на временное проживание (вида на жительство): в случае если в отчетном году иностранный гражданин осуществлял трудовую (предпринимательскую) деятельность менее десяти месяцев и (или) получил при этом сумму доходов от указанной деятельности или сумму доходов от деятельности инвестиционного и управленческого характера в размере менее умноженного на региональный коэффициент прожиточного минимума в расчете на себя и каждого члена семьи, находящегося в Российской Федерации на его иждивении», — сообщается в пояснительной записке к проекту.
Также такие условия предлагается распространить и на иностранного гражданина, осуществляющего трудовую деятельность у физических лиц для личных, домашних и иных подобных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью, в случае если в отчетном году такая деятельность осуществлялась менее десяти месяцев и/или уплата НДФЛ в виде фиксированного авансового платежа в расчете на себя и каждого члена семьи на его иждивении подтверждена за период менее десяти месяцев.