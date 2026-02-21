«Болельщики меня больше не увидят»: легенда хоккея Ягр завершает карьеру

Во время локаута в НХЛ в сезоне 2004/2005 Яромир Ягр выступал в российской Суперлиге за омский «Авангард». Он присоединился к команде по ходу чемпионата, когда клуб занимал 11-е место в турнирной таблице. Дебютный матч за «Авангард» Ягр провёл против «Химика», сразу отметившись голевой передачей. Уже в следующей игре, проходившей в Омске, он забросил свою первую шайбу в российском чемпионате в ворота череповецкой «Северстали».