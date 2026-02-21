«Болельщики меня больше не увидят»: легенда хоккея Ягр завершает карьеру

Легендарный чешский хоккеист Яромир Ягр заявил о планах повесить коньки на гвоздь. 15 февраля ему исполнилось 54 года. В апреле 2024 года Ягр официально стал старейшим хоккеистом в истории профессиональных лиг, побив рекорд канадца Горди Хоу, завершившего карьеру в возрасте 52 лет.
Профессиональная карьера окончена.
Нападающий Яромир Ягр 21 февраля сообщил, что больше не будет выступать на профессиональном уровне.
«Болельщики меня больше не увидят. Должно произойти чудо. Бог должен прийти, вселиться в меня и сделать меня на 15 лет моложе», — приводит его слова hokej.cz.
Он подчеркнул, что набрал вес во время Олимпиады.
«Я ничего не делал, кроме как ел и смотрел телевизор, поэтому стал на 4−5килограммов тяжелее», — заявил 54-летний Ярг.
Дебют в хоккее.
Дебют 16-летнего Ягра в высшей лиге хоккея ЧССР состоялся в сезоне 1988−1989 года в составе «Кладно». В этом сезоне он забросил 8 шайб и сделал 10 передач в 39 матчах.
В 1989 году состоялось первое выступление нападающего на международной арене в составе юношеской сборной Чехословакии. На европейском первенстве Ягр набрал 12 очков (8+4) в пяти матчах, завоевав серебряные медали.
Во втором сезоне Ягр стал одним из лидеров «Кладно». За молодым нападающим внимательно наблюдали в НХЛ, где в 1990 году состоялся очередной драфт. Чеха под пятым номером в первом раунде выбрали «Питтсбург Пингвинз».
Два Кубка Стэнли.
Первую шайбу в НХЛ Ягр забросил в начале октября во втором матче. Вскоре чешский форвард оформил первый хет-трик.
По итогам чемпионата Ягр набрал 57 очков (27+30) в восьмидесяти матчах, прекрасно показал себя в плей-офф и помог «Питтсбургу» завоевать первый Кубок Стэнли в истории.
Во втором сезоне Ягр также выступал на достойном уровне. Он улучшил свои статистические показатели и вновь помог команде завоевать Кубок Стэнли.
Четыре сезона в России.
Во время локаута в НХЛ в сезоне 2004/2005 Яромир Ягр выступал в российской Суперлиге за омский «Авангард». Он присоединился к команде по ходу чемпионата, когда клуб занимал 11-е место в турнирной таблице. Дебютный матч за «Авангард» Ягр провёл против «Химика», сразу отметившись голевой передачей. Уже в следующей игре, проходившей в Омске, он забросил свою первую шайбу в российском чемпионате в ворота череповецкой «Северстали».
27 ноября 2004 года Ягр оформил свой первый хет-трик в РФ в матче с ЦСКА. В январе 2005 года он стал героем победы «Авангарда» в Кубке европейских чемпионов, забросив «золотую» шайбу в овертайме против финского «Кярпята». По итогам регулярного чемпионата команда заняла 4-е место.
4 июля 2008 года Ягр подписал с «Авангардом» полноценный контракт по схеме «2+1».
В 2009 и 2010 годах Ягр являлся лучшим бомбардиром и снайпером клуба.
За четыре сезона в омском клубе Ягр забросил 93 шайбы, войдя в пятёрку лучших снайперов «Авангарда» в истории высшего дивизиона. В 2011 году он помог команде выиграть Кубок Континента.
Также в годы выступлений Ягра в КХЛ стали популярными матчи всех звёзд между командами «Ягр-Тим» и «Яшин-Тим», названными в честь Яромира Ягра и Алексея Яшина. Всего таких встреч состоялось три. Во всех играх победу одержала команда Ягра. Сам Яромир набрал в них 11 очков (4 шайбы + 7 передач), включая хет-трик в матче 2011 года.
«Авангард» и КХЛ хотели, чтобы Ягр остался в России, чех стал одним из символов лиги, однако он вернулся в НХЛ, подписав контракт с «Филадельфия Флайерз».
Возвращение в Чехию.
В 2018 году Ягр сообщил о своём переходе в свою родную команду «Рытиржи Кладно». В первые годы пришлось приложить усилия, чтобы вывести команду из первой лиги в Экстралигу.
В 2023 году, незадолго до своего 51-го дня рождения Ягр забросил 1099-ю шайбу за карьеру, превзойдя рекорд Уэйна Гретцки. К тому моменту на счету чешского форварда было 844 гола в НХЛ, 93 в КХЛ, 107 в чешской лиге и 55 в матчах сборной.
В последний раз Ягр выходил на лед в составе «Рытиржи Кладно» 21 декабря 2025 года. По всей видимости, этом матч стал последним в его легендарной карьере.
Личные заслуги.
Яромир Ягр за свою карьеру был самым ценным хоккеистом чемпионата мира 2015 года и четырежды включался в символическую сборную турнира (2004, 2005, 2011, 2015).
Также он являлся лучшим нападающим чемпионата мира 2011 года, пятикратным обладателем приза «Арт Росс Трофи» (1995, 1998, 1999, 2000, 2001), трёхкратным лауреатом «Лестер Пирсон Эворд» (1999, 2000, 2006), обладателем «Харт Трофи» (1999) и «Билл Мастертон Трофи» (2016). Ягр также был десятикратным участником Матча всех звёзд НХЛ (1992, 1993, 1996, 1998−2000, 2002−2004, 2016), семикратным членом первой символической сборной всех звёзд НХЛ (1995, 1996, 1998−2001, 2006), а также вошёл во вторую сборную (1997) и в символическую сборную новичков (1992).
На его счету участие в Матчах всех звёзд КХЛ (2009−2011), а также звания лучшего спортсмена Чехии (2005).
Кроме того, Ягр является 12-кратным обладателем национального приза «Золотая клюшка» (1995, 1996, 1999, 2000, 2002, 2005−2008, 2011, 2014, 2016).