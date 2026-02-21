Детей трудовых мигрантов захотели обязать уезжать из России по достижении 18 лет

Предлагаемые поправки к закону «О правовом положении иностранных граждан» устанавливают новые условия для пребывания детей мигрантов на территории РФ. Согласно данным изменениям, дети иностранных работников смогут находиться в стране исключительно в период действия разрешения на работу их родителей. Кроме того, обязательным условием станет уплата трудовым мигрантом фиксированного авансового платежа по налогу на доходы физических лиц как за себя, так и за каждого ребенка. По достижении совершеннолетия (18 лет) дети мигрантов будут обязаны покинуть Россию в течение 30 дней или в тот же срок подать заявление на оформление патента.