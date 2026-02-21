Ричмонд
Жительница Британии по ошибке стала богаче Илона Маска

Ошибка в кофейне сделала британку богаче основателя компаний Space X и Tesla Илона Маска.

Источник: Аргументы и факты

Жительница Ноттингема Софи Даунинг неожиданно оказалась самой богатой в мире благодаря ошибке на рождественской подарочной карте местной сети кофеен. Об этом сообщает британское издание The Mirror.

На Рождество ей подарили карту кофейни 200 Degrees с номиналом около 10 фунтов стерлингов (примерно 1033 рубля). Когда на прошлой неделе она попыталась оплатить ею чашку матча-латте, система показала баланс в 63 квадриллиона фунтов, что в теории делает её в 100 тысяч раз богаче Илона Маска, чьё состояние оценивается в $800 млрд.

Сама Даунинг назвала ситуацию смешной и призналась, что никогда не видела ничего подобного. Сотрудник кофейни тоже был ошеломлён, но не забрал карту. Женщина даже успела воспользоваться ею второй раз, но затем решила больше этого не делать.

По её предположению, ошибка произошла из-за неправильного сканирования штрих-кода. Даунинг выразила желание получить новую корректную карту, однако представители кофейни пока с ней не связывались.

Ранее стало известно, что пожилая британка Тьера Сент-Клэр уже 20 лет путешествует по миру благодаря тому, что присматривает за чужими домашними животными.

