Жительница Британии по ошибке стала богаче Илона Маска

Сама Даунинг назвала ситуацию смешной и призналась, что никогда не видела ничего подобного. Сотрудник кофейни тоже был ошеломлён, но не забрал карту. Женщина даже успела воспользоваться ею второй раз, но затем решила больше этого не делать.