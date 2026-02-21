Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что повышает торговую пошлину для всех стран до 15 процентов

Президент США Дональд Трамп заявил, что повышает торговую пошлину в отношении всех стран мира с 10 до 15 процентов. Об этом в субботу, 21 февраля, он написал в социальной сети Truth Social.

Президент США Дональд Трамп заявил, что повышает торговую пошлину в отношении всех стран мира с 10 до 15 процентов. Об этом в субботу, 21 февраля, он написал в социальной сети Truth Social.

— Я, как президент Соединенных Штатов Америки, немедленно повышаю 10-процентный мировой тариф (до — прим. «ВМ») уровня в 15 процентов, — написал американский лидер.

По словам главы Белого дома, он принял такое решение, «основываясь на тщательном, детальном и полном» обзоре «чрезвычайно антиамериканского» решения Верховного суда (ВС). Трамп добавил, что к нему он пришел после многих месяцев раздумий.

20 февраля американский президент объявил о том, что ввел базовую пошлину в 10 процентов на весь мир. Она действует дополнительно к уже существующим тарифам. Так глава государства прокомментировал решение ВС, который постановил, что тот нарушил закон, когда в 2025 году в одностороннем порядке ввел пошлины в отношении многих стран мира.

30 января Дональд Трамп подписал исполнительный указ, который предоставляет Вашингтону право вводить таможенные пошлины на товары из государств, поставляющих нефть на Кубу.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше