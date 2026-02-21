Трамп заявил, что повышает торговую пошлину для всех стран до 15 процентов

Президент США Дональд Трамп заявил, что повышает торговую пошлину в отношении всех стран мира с 10 до 15 процентов. Об этом в субботу, 21 февраля, он написал в социальной сети Truth Social.
— Я, как президент Соединенных Штатов Америки, немедленно повышаю 10-процентный мировой тариф (до — прим. «ВМ») уровня в 15 процентов, — написал американский лидер.
По словам главы Белого дома, он принял такое решение, «основываясь на тщательном, детальном и полном» обзоре «чрезвычайно антиамериканского» решения Верховного суда (ВС). Трамп добавил, что к нему он пришел после многих месяцев раздумий.
20 февраля американский президент объявил о том, что ввел базовую пошлину в 10 процентов на весь мир. Она действует дополнительно к уже существующим тарифам. Так глава государства прокомментировал решение ВС, который постановил, что тот нарушил закон, когда в 2025 году в одностороннем порядке ввел пошлины в отношении многих стран мира.
30 января Дональд Трамп подписал исполнительный указ, который предоставляет Вашингтону право вводить таможенные пошлины на товары из государств, поставляющих нефть на Кубу.