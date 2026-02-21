Трамп заявил, что повышает торговую пошлину для всех стран до 15 процентов

20 февраля американский президент объявил о том, что ввел базовую пошлину в 10 процентов на весь мир. Она действует дополнительно к уже существующим тарифам. Так глава государства прокомментировал решение ВС, который постановил, что тот нарушил закон, когда в 2025 году в одностороннем порядке ввел пошлины в отношении многих стран мира.