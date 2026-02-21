ФТС предупредила о длинных очередях на российско-эстонской границе

А ранее власти Эстонии инициировали проверку оснований для выдачи временных видов на жительство россиянам и белорусам. Соответствующее заявление сделал глава МВД республики Игорь Таро, отреагировав на обращение депутата Европарламента Яны Тоом. Политика интересовало, каким образом иностранцы с сомнительной репутацией получают разрешения на проживание. Министр подчеркнул, что рассмотрение ходатайства ещё не означает автоматического одобрения, и пообещал пересмотреть действующие критерии. В случае выявления пробелов правила предоставления ВНЖ для данных категорий граждан будут ужесточены.