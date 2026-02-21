Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семилетний ребенок погиб при пожаре в частном доме в Батайске

Пожар в Батайске унес жизнь семилетней девочки, находившейся дома без взрослых.

Источник: Комсомольская правда

Днем 21 февраля в Батайске во время пожара погибла девочка. Об этом сообщили в пресс-службе донского МЧС.

На улице Ивовой в ДНТ «Дружба» загорелся частный дом. Внутри в этот момент находилась одна семилетняя девочка. К тому времени, когда на место прибыли пожарные, огонь уже полностью охватил все здание. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров. Спасти ребенка не удалось, девочка погибла.

— Обстоятельства ЧП устанавливаются, проводятся следственные мероприятия, — говорится в сообщении.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!