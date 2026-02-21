Семилетний ребенок погиб при пожаре в частном доме в Батайске

На улице Ивовой в ДНТ «Дружба» загорелся частный дом. Внутри в этот момент находилась одна семилетняя девочка. К тому времени, когда на место прибыли пожарные, огонь уже полностью охватил все здание. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров. Спасти ребенка не удалось, девочка погибла.