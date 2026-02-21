Понаехали: Почему в Кишиневе и его пригородах живёт больше населения, чем во всей Молдове

В Кишинёве отчётливо формируется городская агломерация, приближающаяся к миллиону жителей, включая муниципалитет и районы Страшены, Яловены, Новые Анены и Криуляны, сообщает Logos Press.
По подсчётам экономиста института IDIS Viitorul Вячеслава Ионицэ, из 20 крупнейших населённых пунктов Молдовы 8 входят в столичную городскую агломерацию. И значительный демографический рост наблюдается почти исключительно в этом регионе.
— Пересмотр данных о населении, проведённый Национальным бюро статистики на основе переписи 2024 года, подтверждает тенденцию, которую мы предсказывали в течение нескольких лет: Дурлешты официально стали третьим по величине населённым пунктом в Республике Молдова, — написал в своём блоге экономический аналитик.
В 2015 году в Дурлештах проживало около 16 000 человек. В 2025 году население достигло почти 27 000 человек. Ни один другой населённый пункт в стране не демонстрировал таких демографических показателей за последнее десятилетие.
— Эта эволюция не случайна. Она отражает явное экономическое явление: ускоренную городскую концентрацию вокруг Кишинёва, — считает эксперт.
Ещё один показательный пример — Бэчой, который официально стал крупнейшим селом в Республике Молдова. Оно насчитывает почти 12 000 жителей, за 10 лет рост населения составил примерно 30%. По сути, это село около Кишинёва по размерам превосходит около 40 городов страны.
С экономической точки зрения данные показывают три важных момента: столица и зона вокруг неё привлекают население, инвестиции и экономическую активность; остальная территория страны, за редкими исключениями, продолжает терять население; четко формируется кишинёвская городская агломерация, приближающаяся к миллиону жителей.
— Это не просто статистическое изменение. Это структурное изменение в экономике и демографии Республики Молдова. Рост неравномерно распределён, и географически сконцентрирован, — делает вывод Вячеслав Ионицэ.