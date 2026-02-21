В Башкирии не смогли закрыть свалку: Росприроднадзор потерпел поражение в суде

Это не первый проигрыш Росприроднадзора в подобных спорах. Ведомство подало серию исков к операторам легальных полигонов ТКО в Мелеузовском, Янаульском, Бирском, Мишкинском и Белорецком районах, требуя закрыть объекты из-за исчерпания ресурсов и вреда экологии. Однако инстанции отказывали, указывая на отсутствие альтернативных площадок для вывоза отходов в этих территориях и невозможность частичного закрытия свалок.