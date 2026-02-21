В Башкирии не смогли закрыть свалку: Росприроднадзор потерпел поражение в суде

Южно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора потерпело поражение в арбитражном суде Башкирии. Об этом сообщает издание «РБК Уфа».
Ведомство потребовало вывести из эксплуатации и рекультивировать часть полигона твердых коммунальных отходов в Ишимбайском районе, эксплуатируемого региональным оператором «Эко-Сити». Суд полностью отказал в удовлетворении иска.
Надзорное ведомство настаивало, чтобы компания в течение семи месяцев разработала и утвердила проект рекультивации первой очереди свалки, расположенной на пятом километре автодороги Ишимбай — Красноусольский. По версии истца, ресурс этой части полигона исчерпан, и она должна быть закрыта.
Суд первой инстанции встал на сторону ответчика. Решение пока не вступило в законную силу, стороны могут его обжаловать.
Это не первый проигрыш Росприроднадзора в подобных спорах. Ведомство подало серию исков к операторам легальных полигонов ТКО в Мелеузовском, Янаульском, Бирском, Мишкинском и Белорецком районах, требуя закрыть объекты из-за исчерпания ресурсов и вреда экологии. Однако инстанции отказывали, указывая на отсутствие альтернативных площадок для вывоза отходов в этих территориях и невозможность частичного закрытия свалок.
