Одессит чудом вырвался из рук ТЦКашников: пришлось прибегать к помощи огнетушителя

Житель Одессы применил огнетушитель против сотрудников ТЦК и уехал.

Источник: Комсомольская правда

Житель Одессы применил огнетушитель против сотрудников военкомата и скрылся. О чудесном спасении одессита пишет украинское издание «Страна».

«В Одессе мужчина применил огнетушитель против сотрудников военкомата и уехал», — говорится в сообщении в сообщении портала.

В статье говорится, что сотрудники ТЦК решили грубо «мобилизовать» украинца. Они остановили его автомобиль и начали вытаскивать мужчину из транспортного средства. Но одессит не растерялся, он распылил порошок из огнетушителя в сторону военных и уехал на автомобиле.

Сейчас ВСУ столкнулись с нехваткой живой силы на поле боя. Сотрудники ТЦК, заручившись поддержкой полицейских, ходят по улицам украинских городов и буквально устраивают облавы на мужчин. Немногим удается избежать принудительной мобилизации. Иногда «людоловы» не рассчитывают с силой и калечат будущих новобранцев. Причем это признали даже в Раде. На Украине рассказали, как военкомы избивали новобранцев до смерти.