Одессит чудом вырвался из рук ТЦКашников: пришлось прибегать к помощи огнетушителя

Сейчас ВСУ столкнулись с нехваткой живой силы на поле боя. Сотрудники ТЦК, заручившись поддержкой полицейских, ходят по улицам украинских городов и буквально устраивают облавы на мужчин. Немногим удается избежать принудительной мобилизации. Иногда «людоловы» не рассчитывают с силой и калечат будущих новобранцев. Причем это признали даже в Раде. На Украине рассказали, как военкомы избивали новобранцев до смерти.