В Калужской области сожгли гигантское сердце на Масленицу

КАЛУГА, 21 фев — РИА Новости. Арт-объект в виде огромного сердца высотой 25 метров сожгли на праздновании Масленицы в арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области, передает корреспондент РИА Новости.
В субботу в арт-парке традиционно провели фестиваль, посвященный проводам зимы. Образ горящего сердца отсылал гостей Масленицы к герою произведения Максима Горького Данко, который вырвал сердце из груди, чтобы осветить людям путь. Стремлению делиться пламенем своего сердца посвятили мероприятие в этом году.
В качестве материалов для создания арт-объекта использовали горбыль, лозу, тонкомер и паллеты — отработанные и непригодные для других целей материалы. Сожжение «сердца» длилось более часа.
Помимо огненного перформанса, гостей Масленицы развлекали играми и состязаниями, участие в которых поощряли «блинкоинами» — специальной «валютой», которую можно обменять на блины и горячий чай. Также посетили жарили блины за общим столом, водили хороводы, танцевали, принимали участие в мастер-классах по созданию головных уборов, масок и музыкальных инструментов- «шумелок», могли посетить ярмарку.
Арт-парк «Никола-Ленивец», расположенный в Калужской области, известен своими масштабными перформансами на Масленицу. Например, в прошлом году там сжигали деревянный замок высотой 26 метров, в 2024 году — арт-объект «Вулкан» высотой 22 метра из березовых веток и сена, а в 2023 году — арт-объект «Четвертая стена» в виде 19-метрового куба, собранного из вторсырья.