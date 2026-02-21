В Калужской области сожгли гигантское сердце на Масленицу

Арт-парк «Никола-Ленивец», расположенный в Калужской области, известен своими масштабными перформансами на Масленицу. Например, в прошлом году там сжигали деревянный замок высотой 26 метров, в 2024 году — арт-объект «Вулкан» высотой 22 метра из березовых веток и сена, а в 2023 году — арт-объект «Четвертая стена» в виде 19-метрового куба, собранного из вторсырья.