Детей трудовых мигрантов могут обязать выехать из РФ по достижении 18 лет

Правительство РФ внесло в Государственную Думу законопроект, согласно которому дети трудовых мигрантов, достигшие 18 лет, должны будут либо покинуть Россию в течение 30 дней, либо оформить патент на работу.
Как указано в пояснительной записке к документу, опубликованному в электронной базе Госдумы, после совершеннолетия такие лица обязаны в установленном порядке подать заявление о выдаче патента и оплатить фиксированный авансовый платеж, предусмотренный статьёй 227.1 Налогового кодекса.
В октябре прошлого года президент России Владимир Путин утвердил концепцию миграционной политики РФ на 2026−2030 годы.
Согласно документу, пребывание в России неработающих и необучающихся членов семей мигрантов будет ограничиваться, а число детей иностранцев, не посещающих учебные заведения, должно снизиться. Кроме того, в сфере миграции будет шире внедряться биометрия.