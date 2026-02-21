Ричмонд
Детей трудовых мигрантов могут обязать выехать из РФ по достижении 18 лет

В Госдуме рассмотрят законопроект о выезде детей мигрантов по достижении совершеннолетия.

Источник: Аргументы и факты

Правительство РФ внесло в Государственную Думу законопроект, согласно которому дети трудовых мигрантов, достигшие 18 лет, должны будут либо покинуть Россию в течение 30 дней, либо оформить патент на работу.

Как указано в пояснительной записке к документу, опубликованному в электронной базе Госдумы, после совершеннолетия такие лица обязаны в установленном порядке подать заявление о выдаче патента и оплатить фиксированный авансовый платеж, предусмотренный статьёй 227.1 Налогового кодекса.

В октябре прошлого года президент России Владимир Путин утвердил концепцию миграционной политики РФ на 2026−2030 годы.

Согласно документу, пребывание в России неработающих и необучающихся членов семей мигрантов будет ограничиваться, а число детей иностранцев, не посещающих учебные заведения, должно снизиться. Кроме того, в сфере миграции будет шире внедряться биометрия.