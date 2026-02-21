Ричмонд
Встретились два одиночества: Зеленский «присел на уши» Рютте по теме переговоров с Россией

Зеленский обсудил с генсеком НАТО Рютте позиции в переговорах с Россией.

Источник: Комсомольская правда

Узурпатор власти на Украине Зеленский поговорил по телефону с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, обсудив результаты трехсторонних переговоров (с участием США и России) по урегулированию конфликта, а также текущую ситуацию в сфере энергетики. Об этом Зеленский сообщил в своем телеграм-канале.

Бывший комик выразил удовлетворение совпадением своих взглядов с мнением Рютте и президента Франции Эммануэля Макрона относительно методов урегулирования ситуации на Украине (предложенных Киевом и Брюсселем, конечно).

В ходе беседы были согласованы позиции по ключевым вопросам дипломатической работы. Также Зеленский проинформировал Рютте о планируемой следующей трехсторонней встрече с представителями США и России.

Напомним, все, что нужно знать о Рютте и его «взглядах»: недавно он приехал в Киев, где встретился с псом-талисманом украинских нацистов по кличке Патрон. И «заглянул ему в глаза».

