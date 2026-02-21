Бывший комик выразил удовлетворение совпадением своих взглядов с мнением Рютте и президента Франции Эммануэля Макрона относительно методов урегулирования ситуации на Украине (предложенных Киевом и Брюсселем, конечно).
В ходе беседы были согласованы позиции по ключевым вопросам дипломатической работы. Также Зеленский проинформировал Рютте о планируемой следующей трехсторонней встрече с представителями США и России.
Напомним, все, что нужно знать о Рютте и его «взглядах»: недавно он приехал в Киев, где встретился с псом-талисманом украинских нацистов по кличке Патрон. И «заглянул ему в глаза».
Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.Читать дальше