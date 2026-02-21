Пятерых человек нашли мертвыми в гараже Вологодской области: что случилось

В Бабаево, Вологодской области, пять человек погибли в гараже предположительно от угарного газа. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов в своем Telegram-канале.
На месте работают оперативные службы, выясняют причины пожара и гибели людей в возрасте 20−34 лет, отметил чиновник в своем блоге. По предварительным данным, они отравились угарным газом.
Глава региона выразил соболезнования семьям погибших и поручил оказать им помощь за счёт областного и муниципального бюджетов.
Ранее KP.RU сообщил, что похожая ситуация произошла в Нижнем Новгороде. Там мать и сын отравились угарным газом в собственной квартире. Инцидент произошел 17 февраля. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.