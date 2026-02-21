Названа причина смерти «Бурановской бабушки» Зои Дородовой

Названа причина смерти участницы фольклорного коллектива «Бурановские бабушки» Зои Дородовой. Женщина скончалась от онкологического заболевания. Об этом aif.ru сообщил ее знакомый по имени Александр.
О смерти Дородовой стало известно 21 февраля. Ей было 85 лет.
Дородова родилась 15 апреля 1940 года. До прихода в коллектив работала пекарем в бурановской пекарне, а затем дояркой в колхозе.
В составе «Бурановских бабушек» Зоя Дородова выступала на конкурсе «Евровидение» в 2012 году. Коллектив представлял Россию с песней Party For Everybody и занял второе место.