Овощехранилище в Башкирии выставили на торги за 1,5 миллиона рублей

В Башкирии за 1,5 миллиона рублей продают овощехранилище.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии администрация Охлебининского сельсовета объявила аукцион по продаже нежилого здания и земельного участка в селе Охлебинино (Иглинский район). Начальная цена лота — 1 миллион 474 тысячи 700 рублей.

В единый лот входят:

— овощехранилище площадью 589,7 квадратных метра;

— земельный участок площадью 723 «квадратов» с разрешенным использованием «хранение и переработка сельскохозяйственной продукции».

Торги пройдут в электронной форме на площадке АО «Единая электронная торговая площадка». Заявки будут принимать еще почти месяц — до 16 марта. Обременения на объектах отсутствуют.

Предыдущие торги по этому имуществу признали несостоявшимися — поступила одна заявка, но претенденту отказали из-за неполного пакета документов.

