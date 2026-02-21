Овощехранилище в Башкирии выставили на торги за 1,5 миллиона рублей

В Башкирии администрация Охлебининского сельсовета объявила аукцион по продаже нежилого здания и земельного участка в селе Охлебинино (Иглинский район). Начальная цена лота — 1 миллион 474 тысячи 700 рублей.
В единый лот входят:
— овощехранилище площадью 589,7 квадратных метра;
— земельный участок площадью 723 «квадратов» с разрешенным использованием «хранение и переработка сельскохозяйственной продукции».
Торги пройдут в электронной форме на площадке АО «Единая электронная торговая площадка». Заявки будут принимать еще почти месяц — до 16 марта. Обременения на объектах отсутствуют.
Предыдущие торги по этому имуществу признали несостоявшимися — поступила одна заявка, но претенденту отказали из-за неполного пакета документов.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.