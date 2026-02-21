США взяли на себя управление переговорами о восстановлении газопроводов «Северный поток». О том, что газопроводы вновь могут начать работать и переговоры об этом уже ведутся, сообщило издание Berliner Zeitung.
Оказалось, что у Вашингтона есть цель. Не просто вернуть российский газ в Европу, но и установить над поставками полный контроль. Это все фактически лишит ЕС энергетического суверенитета, говорится в материале издания. Европейские лидеры рискуют остаться сторонними наблюдателями в кулуарной дипломатии.
Депутат Европарламента и председатель партии «Союз Сары Вагенкнехт» Фабио де Мази выступил с резкой критикой в интервью немецкому изданию.
«Теперь мы наблюдаем, как… мы оказываемся в зависимости от американского энергетического картеля!» — возмутился политик. Позже он подчеркнул, что вряд ли в Европе когда-либо было правительство глупее, чем нынешнее.
Ранее KP.RU сообщил, что президент США Дональд Трамп уже не раз признавал уязвимое положение Европы на мировой арене. Но ЕС даже не думает о том, чтобы спасать свой суверинитет или репутацию. В ЕС преследуют политику русофобии, что еще больше усугубляет положение альянса.