Минкультуры запустило акцию для льготников, использующих ID в MAX

Любимова: льготники смогут бесплатно посещать музеи и театры по ID в MAX.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Льготные категории граждан, среди которых люди с инвалидностью, студенты, члены многодетных семей и пенсионеры, с 22 февраля до 1 марта смогут бесплатно или со скидкой посещать учреждения культуры в регионах России, используя цифровой ID в национальном мессенджере MAX, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.

Подпишитесь на канал РИА Новости в MAX>>>

«Запускаем масштабную акцию для льготных категорий граждан — “Культура поMAХимуму”. С 22 февраля люди с инвалидностью, студенты, члены многодетных семей и пенсионеры смогут бесплатно или со скидкой посещать учреждения культуры, используя цифровой ID в национальном мессенджере MAX», — написала министр в своем канале в мессенджере Max.

Любимова отметила, что к таким учреждениям относятся музеи, театры, концертные площадки и культурно-досуговые центры. Акция продлится до 1 марта.

Министр подчеркнула, что ведомство активно поддерживает инициативы, направленные на приобщение широкой аудитории к искусству.

Ознакомиться со списком мероприятий можно на портале «Культура.РФ» в специальном разделе «Культура поMAХимуму» и на сайтах региональных Министерств культуры, заключила Любимова.

