От 119 тысяч рублей: автомобили должников из Башкирии пустят с молотка

В Башкирии конфискованные машины распродадут по цене от 119 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии стартовали торги по продаже машин, изъятых у должников. Среди лотов — более двух десятков моделей разных лет и классов. Некоторые выставлены с минимальным ценником.

Принять участие в аукционе может любой желающий. Торги идут до 18 марта, ознакомиться с полным списком и условиями можно на портале «ГИС Торги».

Список лотов (начальная цена):

— Lada Granta 219110, 2020 г. — 600 000 ₽

— Opel Astra, 2008 г. — 119 000 ₽

— Kia SLS Sportage, 2013 г. — 875 500 ₽

— Volkswagen Golf, 2023 г. — 586 500 ₽

— Datsun on-DO, 2017 г. — 586 500 ₽

— Mazda CX-7, 2008 г. — 850 000 ₽

— Lada Niva Travel, 2023 г. — 960 000 ₽

— Mitsubishi Pajero Sport, 2018 г. — 1 100 000 ₽

— Lada Granta, 2019 г. — 660 000 ₽

— Skoda Fabia, 2013 г. — 430 000 ₽

— Hyundai Solaris, 2012 г. — 518 500 ₽

— Lada Granta, 2020 г. — 510 000 ₽

— Hyundai Solaris, 2013 г. — 570 000 ₽

— Renault Kaptur, 2020 г. — 834 900 ₽

— Volkswagen Touran, 2008 г. — 709 750 ₽

— Lada Largus, 2020 г. — 980 000 ₽

— Nissan X-Trail, 2012 г. — 952 850 ₽

— Renault Duster, 2013 г. — 935 951 ₽

— Mitsubishi Lancer 1.6, 2012 г. — 493 000 ₽

— Nissan Terrano, 2016 г. — 820 000 ₽

— Chevrolet Niva, 2012 г. — 480 000 ₽

— Lada Kalina 111730, 2011 г. — 290 000 ₽

— Hyundai Solaris, 2014 г. — 612 000 ₽

— Lada Granta, 2024 г. — 880 000 ₽

— BMW 320D Xdrive, 2014 г. — 2 000 000 ₽

— Chery Tiggo 7 Pro Max, 2023 г. — 1 392 300 ₽

— Chevrolet Trailblazer, 2006 г. — 600 000 ₽

— Haval Jolion, 2023 г. — 1 538 500 ₽

