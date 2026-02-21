Ричмонд
ЦСКА и «Зенит» получили выговор от РФС за поддержку протестов против Fan ID

Футбольным клубам Премьер-лиги крепко досталось на семинаре РФС по безопасности за их позицию по Fan ID. По данным Telegram-канала Sport Baza, эксперт Союза, выступавший в «Мантера Резорт Конгресс», был крайне недоволен тем, что фанаты, при поддержке клубов, открыто выступают против нововведений. Особенно досталось ЦСКА.

Источник: Life.ru

Эксперт сообщил, что армейский клуб планировал выпустить третью форму, украшенную символикой радикальной фанатской группировки. Однако это намерение было остановлено правоохранительными органами.

Приводятся и другие иллюстрации этой проблемы. Например, 10 февраля в ОАЭ болельщики ЦСКА развернули баннер с перечёркнутым изображением Fan ID. В акции, по всей видимости, участвовал даже Алан Дзагоев.

Кроме того, отмечается, что некоторые футбольные клубы продолжают поддерживать старые «околофутбольные» традиции, что может создавать угрозу безопасности на матчах.

Эксперт уделил особое внимание ситуации в «Зените». Он отметил, что руководитель клуба, отвечающий за взаимодействие с болельщиками, не имеет личного Fan ID. Также было подмечено, что игроки «Зенита» остаются единственной командой, чьи футболисты не аплодируют зрителям и покидают поле, не выразив благодарности болельщикам, предъявившим Fan ID.

Ранее министр спорта, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв сообщил о возможном внедрении Fan ID и в других видах спорта в дополнение к футболу. Он отметил, что сейчас обсуждают технические аспекты реализации паспорта болельщика.

