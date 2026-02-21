ЦСКА и «Зенит» получили выговор от РФС за поддержку протестов против Fan ID

Эксперт сообщил, что армейский клуб планировал выпустить третью форму, украшенную символикой радикальной фанатской группировки. Однако это намерение было остановлено правоохранительными органами.
Приводятся и другие иллюстрации этой проблемы. Например, 10 февраля в ОАЭ болельщики ЦСКА развернули баннер с перечёркнутым изображением Fan ID. В акции, по всей видимости, участвовал даже Алан Дзагоев.
Кроме того, отмечается, что некоторые футбольные клубы продолжают поддерживать старые «околофутбольные» традиции, что может создавать угрозу безопасности на матчах.
Эксперт уделил особое внимание ситуации в «Зените». Он отметил, что руководитель клуба, отвечающий за взаимодействие с болельщиками, не имеет личного Fan ID. Также было подмечено, что игроки «Зенита» остаются единственной командой, чьи футболисты не аплодируют зрителям и покидают поле, не выразив благодарности болельщикам, предъявившим Fan ID.
Ранее министр спорта, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв сообщил о возможном внедрении Fan ID и в других видах спорта в дополнение к футболу. Он отметил, что сейчас обсуждают технические аспекты реализации паспорта болельщика.
