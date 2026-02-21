ЦСКА и «Зенит» получили выговор от РФС за поддержку протестов против Fan ID

Футбольным клубам Премьер-лиги крепко досталось на семинаре РФС по безопасности за их позицию по Fan ID. По данным Telegram-канала Sport Baza, эксперт Союза, выступавший в «Мантера Резорт Конгресс», был крайне недоволен тем, что фанаты, при поддержке клубов, открыто выступают против нововведений. Особенно досталось ЦСКА.