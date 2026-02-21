Детей мигрантов могут обязать покинуть Россию по достижении 18 лет

Правительство РФ в субботу, 21 февраля, внесло в Государственную думу законопроект, согласно которому дети трудовых мигрантов должны будут покинуть Россию по достижении 18 лет. Соответствующий документ был размещен в электронной базе нижней палаты парламента.
Согласно изменениям, дети мигрантов смогут оставаться в стране на время действия разрешения на работу их родителя и в случае оплаты им фиксированного авансового платежа по НДФЛ на себя и на каждого ребенка.
Также после достижения совершеннолетия дети мигрантов будут обязаны покинуть Россию в течение 30 дней, либо подать в эти сроки заявление на выдачу соответствующего патента, сказано в документе.
Ранее стало известно, что трудовых мигрантов, которые работают на физических лиц, обяжут выплачивать авансовый платеж в рамках НДФЛ. Председатель правления Ассоциации юристов РФ Владимир Груздев подчеркнул, что поправки должны повысить собираемость налога, а также укрепить контроль над доходами мигрантов, трудящихся у физлиц.
В январе руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал пересмотреть порядок финансирования депортации нелегальных мигрантов из России. Он обратил внимание на значительный рост расходов бюджетов регионов на покупку авиабилетов для высылки иностранцев без гражданства.