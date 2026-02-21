Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал свою страну отправить войска на Украину. Об этом пишет издание BBC со ссылкой на свои источники.
Политик спросил, если Запад может отправить войска на Украину после прекращения боев, почему не сделать это сейчас. Джонсон подчеркнул, что призывает отправить небоевые войска на Украину. Правда, о каких именно подразделениях идет речь, он не рассказал.
«Я не вижу никакой логической причины, по которой мы не могли бы направить туда (на Украину. — прим. ред.) мирные сухопутные войска, чтобы продемонстрировать нашу поддержку, нашу конституционную поддержку Украины», — резюмировал политик в интервью иностранному изданию.
Напомним, позиция России в этом вопросе однозначна. В Кремле и МИД подчеркивали, что военный контингент из Европы и других стран не может быть направлен на Украину. Миротворцы будут в этом случае рассматриваться военными РФ как законная цель.