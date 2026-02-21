Украли десять тысяч и потратили на себя: В Ростове задержали юного грабителя и его сообщника

В Ростове-на-Дону 17-летнего подростка и его 21-летнего приятеля подозревают в краже. Якобы они средь бела дня напали на продавца в магазине и украли деньги из кассы. Преступление произошло в Первомайском районе города. Об этом сообщили в ростовском Следкоме.
По версии следствия, молодые люди, будучи пьяными, зашли в табачную лавку. Парни действовали по плану. Они применили силу к продавцу, после чего забрали из кассы десять тысяч рублей и скрылись. Деньги подельники потратили на себя.
Однако долго гулять на свободе им не пришлось. Благодаря грамотной работе следователей и полицейских дончан задержали по горячим следам. На допросах оба признали вину. Суд отправил их под стражу.
— В рамках расследования будет тщательно исследован характеризующий материал, условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, проверены все обстоятельства совершенного преступления, в том числе в части возможного вовлечения подростка в преступную деятельность, — сказано в сообщении.
