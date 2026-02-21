В Ленобласти ревнивец облил бензином жену с пасынком и угрожал поджечь их

Подросток сам позвонил в полицию и сообщил о происходящем. Когда экстренные службы прибыли на место, мужчина уже скрылся. Женщина и ребёнок не пострадали. Позже подозреваемого — Николая — задержали. По его словам, он не собирался поджигать семью, а хотел лишь припугнуть жену из-за подозрений в измене. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.