ФТС предупредила о длинных очередях на эстонской границе

Санкт-Петербургская таможня фиксирует увеличение числа людей, следующих из Эстонии в Россию через Нарву и Ивангород, в связи с этим на эстонской стороне образовались большие очереди. Об этом в субботу, 21 февраля, сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России.