ФТС предупредила о длинных очередях на эстонской границе

Санкт-Петербургская таможня фиксирует увеличение числа людей, следующих из Эстонии в Россию через Нарву и Ивангород, в связи с этим на эстонской стороне образовались большие очереди. Об этом в субботу, 21 февраля, сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

— На сопредельной стороне перед пунктом пропуска Нарва-1 скапливаются большие очереди, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на территории России очередей нет, а пункт пропуска работает штатно. Сотрудники таможни готовы к увеличению пассажиропотока, передает РИА Новости.

Как сообщили в Politico, в январе Эстония выступила с предложением наложить запрет на въезд в Европейский союз российским ветеранам военной операции на Украине. Таллин опасается, что множество людей с боевым опытом могут попытаться пересечь границу после окончания военного конфликта.

Ранее в Bloomberg писали, что Эстония обвинила трех пограничников из России в нарушении государственной границы. Это якобы произошло 17 декабря. Тогда в Таллин готовились вызвать высокопоставленного дипломатического представителя Москвы.