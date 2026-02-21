Паулс запретил использовать свое имя и заключать контракты от своего лица

Решение связано с подготовкой к юбилейному концерту, запланированному на лето 2026 года в рамках фестиваля «За мою родину». В декабре прошлого года Паулс публично выразил сомнения в искренности организаторов, предположив, что мероприятие может быть использовано для коммерческой выгоды под прикрытием его имени.