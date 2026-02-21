Паулс запретил использовать свое имя и заключать контракты от своего лица

Советский и латвийский композитор Раймонд Паулс отозвал все ранее выданные доверенности, лишив своих представителей права действовать от его имени, заключать контракты или управлять его финансовыми и имиджевыми вопросами. Об этом сообщает издание Latvijas Vēstnesis.
Решение связано с подготовкой к юбилейному концерту, запланированному на лето 2026 года в рамках фестиваля «За мою родину». В декабре прошлого года Паулс публично выразил сомнения в искренности организаторов, предположив, что мероприятие может быть использовано для коммерческой выгоды под прикрытием его имени.
После его заявления организаторы убрали имя композитора из официального названия фестиваля, заверив, что содержание проекта останется прежним. Однако в январе ряд известных музыкантов, хормейстеров, композиторов и продюсеров раскритиковали инициативу и отказались от участия.
В настоящее время организаторы ведут переговоры с Паулсом в надежде найти компромисс и сохранить фестиваль.
В январе Паулс своё 90-летие. С днём рождения композитора поздравил президент России Владимир Путин. За более чем полувековую карьеру он создал десятки хитов, ставших классикой советской и российской эстрады.